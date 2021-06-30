В Крыму почти вдвое выросло число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом в тяжелом и крайне тяжелом состоянии на территории Крыма увеличилось почти в два раза. Об этом сообщил в среду на оперштабе министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

"Произошел достаточно серьезный рост - порядка 60% - пациентов [находятся] в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Их на сегодняшний день, при обычных цифрах 120-130, уже 224 пациента", - сказал Остапенко.

Он уточнил, что на лечении в стационарах сейчас - 2 246 пациентов, на амбулаторном лечении - 1 401. "В целом госпитализации у нас за прошлую неделю выросли на 33 человека и составили 696 пациентов. К сожалению, количество пациентов изо дня в день у нас растет. Буквально за вчерашние сутки мы госпитализировали 192 пациентов. Из них только в городе Симферополе - 102. У нас практически в три раза увеличилось за десять дней пациентов, которые проходят лечение на амбулаторном этапе", - добавил Остапенко.

По словам министра, из-за роста заболеваемости в республике вновь перепрофилируют больницы в ковидные госпитали. Сейчас в Крыму действует более 2,8 тыс. коек для заразившихся.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявили более 48 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 43 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. человек.