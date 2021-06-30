Школьники в Бийске пересдадут ЕГЭ по информатике из-за проблем с ПО

БАРНАУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Учащиеся одного из лицеев Бийска в Алтайском крае вынуждены пересдавать ЕГЭ по информатике из-за отсутствия компонентов приложения, установленного на учебных компьютерах. Учителя информатики не обеспечили установку необходимых плагинов, но школьникам предоставят возможность пересдать экзамен, который в 2021 году впервые проводится в такой форме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Бийска в среду.

"Во время проведения КЕГЭ по информатике на компьютерах было установлено все необходимое программное обеспечение согласно федеральному перечню. Во время выполнения заданий возникла проблема работы приложения VS Code, в котором не были установлены языковые компиляторы. Акцент на установку данных компонентов в методических рекомендациях сделан не был, поэтому учителя информатики установили приложение без соответствующих плагинов. В первый день проведения экзаменов по факту данной проблемы специалистами управления образования была выявлена причина и даны рекомендации всем пунктам проведения экзамена", - сказали в пресс-службе.

О произошедших сбоях сообщили в Министерство образования и науки Алтайского края. С родителями и выпускниками, которые заявили о проблеме, уже проведены встречи, им предложено пересдать экзамен.

"Все выпускники, которые заявили о подобных сбоях, были по решению экзаменационной комиссии Алтайского края допущены к сдаче экзамена в резервные дни - 29 июня и 2 июля. Подчеркнем, что всего одно приложение не сработало, и в нем работали единицы учеников - четыре-пять человек. Только в Бийском лицее работают в таком приложении, на таком языке программирования. Остальные приложения по ЕГЭ работали нормально", - подчеркнули в пресс-службе.

В региональном Минобразования и науки ТАСС подтвердили факт сбоев, отметив, что ситуация коснулась семи-восьми учеников. Там отметили, что в связи с первым опытом проведения экзамена в такой форме в крае изначально были предусмотрены резервные дни, поэтому все ученики, столкнувшиеся с проблемой, воспользуются возможностью пересдачи с помощью обновленного ПО.

С 24 по 25 июня в Алтайском крае выпускники впервые сдавали экзамен по информатике в компьютерной форме - КЕГЭ. Для проведения мероприятий в пунктах проведения экзамена оборудованы специальные рабочие места, для создания которых закупили 590 персональных компьютеров. Всего КЕГЭ в крае планировали сдавать 1 тыс. 334 выпускника.