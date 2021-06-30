Песков: Путин перед прямой линией получает полное представление о волнующих граждан темах

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин при подготовке к прямой линии обращает внимание почти на все поднимаемые гражданами темы и благодаря этому понимает всю палитру вопросов, волнующих россиян. Об этом в среду в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос о том, на какие обращения граждан президент уже обратил внимание, готовясь к мероприятию. Представитель Кремля напомнил, что Путин традиционно "работает непосредственно с обращениями россиян", которые собираются специалистами.

"Обращает внимание он практически на все. У него создается полная картина тем, которые представляют интерес для граждан", - отметил Песков.

Представитель Кремля также назвал необходимыми совещания главы государства с экспертами при подготовке к прямой линии. Как пояснил Песков, они нужны "для обновления информации, которая есть у президента - по экономическим вопросам, по программам развития".

"Вы знаете, что президент очень щепетильно относится ко всем цифрам, он, собственно, держит их в голове. Но здесь просто происходит системный апдейт, обновление всей информации. И как раз несколько таких совещаний действительно было проведено", - подытожил пресс-секретарь главы государства.

Обработка обращений

Песков отметил, что президент не сможет ответить на все обращения граждан во время прямой линии, но каждое из них будет тщательно изучено и обработано впоследствии.

"Ответить на все вопросы, конечно, невозможно, но можно потом их все тщательно изучить и обработать, что и будет сделано обязательно, но на это требуется время", - сказал он.

Связанные с пандемией коронавируса вопросы доминируют, поскольку она влияет на все аспекты жизни граждан, отметил Песков. "Будь то наше здоровье, будь то последствия заболевания, будь то вакцинация, будь то влияние на экономические процессы - все это находит свое отражение в вопросах граждан", - пояснил он.

По его словам, обращения граждан касаются не только темы пандемии. "Вся жизнь в этих вопросах, и традиционно интерес большой", - добавил пресс-секретарь президента.

Цифровой принцип прямой линии

Акцент на использование мобильных цифровых технологий при подготовке проведения прямой линии вовсе не означает, что Путин ответит на большее число вопросов, чем обычно. Все будет зависеть от того, насколько глубоко он решит погружаться в проблему, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

"Это совсем не значит. Вопросов может быть и меньше, может быть и больше. Это зависит от того, насколько глубоко [президент] предпочтет отвечать на тот или иной вопрос", - сказал Песков, комментируя вопрос, значит ли отказ от живой студии и прямых включений из регионов, что президент сможет охватить больше тем, что обычно.

Представитель Кремля отметил, что на данный момент нельзя сказать, какие будут заданы вопросы. "Этого мы с вами не знаем. А как раз все технологии, и прежде всего мобильное приложение, дают гражданам возможность без каких-либо посредников формулировать вопросы так, будь то текст, будь то голос, будь то изображение, как посчитает необходимым и где посчитает необходимым гражданин. Больше свободы для граждан, наименьшее расстояние до президента, ну и плюс - мы, конечно, страхуемся в плане ковида, мы позволяем гражданам беречь себя и не собираться в какие-то большие компании, чтобы сформулировать какой-то вопрос", - добавил Песков.