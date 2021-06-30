Нарышкин переизбран председателем Российского исторического общества

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сергей Нарышкин переизбран на три года председателем Российского исторического общества (РИО). Соответствующее решение было принято на общем собрании РИО, которое прошло в среду в МГИМО (У) МИД РФ, передает корреспондент ТАСС.

Сопредседателями РИО на тот же срок переизбраны ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Анатолий Деревянко и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Участники общего собрания обсудили итоги деятельности РИО в 2020 году и приоритетные направления работы общества на 2021-2022 годы.

Кроме того, итогом собрания стало решение о создании комиссии РИО по вопросам высшего исторического образования. Ее председателем назначен член Совета Российского исторического общества, статс-секретарь - заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов. Ему поручено представить президиуму РИО предложения по составу комиссии до 15 июля.

Комиссия также будет мониторить потребность субъектов РФ и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах по направлению подготовки "История и археология". Кроме того, ей предстоит выработать рекомендации по усовершенствованию профильных образовательных программ.

Празднование 100-летия создания СССР

На собрании первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман обратил внимание на предстоящее в декабре 2022 года 100-летие со дня создания СССР. В связи с этим он предложил собрать и внести предложения от РИО о том, как в современных реалиях можно наиболее актуально отметить эту дату. "Возможно, именно наши предложения, предложения РИО послужат той основой, которая может стать планом проведения мероприятий по случаю 100-летия СССР", - отметил Гусман.

Нарышкин в свою очередь поблагодарил его за эту инициативу и отметил, что празднование этой даты войдет "в лист приоритетных направлений работы на следующие годы". "Обязательно нужно собрать предложения со стороны всех заинтересованных", - добавил он.

Масштаб проектов РИО

Нарышкин отметил, что за девять лет с момента воссоздания РИО его проекты стали востребованы как в России, так и за рубежом. "Сегодня РИО объединяет более 100 ведущих центров науки, культуры, образования, сотни историков и любителей истории. <...> Масштаб и сложность просветительских проектов, реализуемых РИО, с каждым годом лишь возрастает", - добавил он.

В частности, примером этого, по словам Нарышкина, может служить трехтомная монография "История Севастополя", приуроченная к седьмой годовщине воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.

Председатель Российского исторического общества указал также на важность развития высшего исторического образования, которое было и остается приоритетом РИО.

Кроме того, он отметил, что в поле зрения общества должно оставаться и преподавание истории в школе. "Это основа, без которой невозможно сформировать гармоничную личность, воспитать патриота нашей страны", - добавил Нарышкин.

Российское историческое общество было воссоздано в традициях дореволюционного Императорского Русского исторического общества в июне 2012 года. Его учредителями стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, среди которых Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Российская государственная библиотека и многие другие.