Российское историческое общество будет участвовать в планировании бюджетных мест в вузах

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российское историческое общество (РИО) примет участие в планировании бюджетных мест в вузах, сообщила в среду пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.

"Ассоциация "Российское историческое общество" совместно с Минобрнауки России становится центром ответственности по планированию и формированию контрольных цифр приема по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "История и археология". Российское историческое общество будет активным образом участвовать не только в планировании цифр приема, но и в их распределении по регионам. Соответствующий приказ уже подписан", - заявил Фальков в ходе общего собрания Российского исторического общества.

Председатель РИО Сергей Нарышкин отметил, что развитие высшего исторического образования было и остается приоритетом ассоциации.

"В ближайшее время обществу предстоит включиться в процесс распределения бюджетных мест на исторические специальности. Для координации наших усилий в этом направлении предлагается создать комиссию РИО по вопросам высшего исторического образования. В состав комиссии войдут представители ведущих вузов - членов РИО, региональных отделений и руководящих органов общества, а также Росархива", - привели слова Нарышкина в пресс-службе.

Фальков добавил, что сегодня Минобрнауки России ведет работу по укрупнению групп специальностей, это предусматривает выделение направления "Гуманитарные науки", в рамках которого будут обозначены специальности в сфере истории и философии.