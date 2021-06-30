Путин заявил, что остается противником обязательной вакцинации

"Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о добровольности прививок от ковида, который ему задали во время ежегодной прямой линии.

При этом президент отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса можно только с помощью вакцинации.

"Это известно очень хорошо, много раз уже сказали специалисты и по телевидению, и в интернете, во всех возможных средствах массовой информации, по всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации", - сказал глава государства.

Президент отметил, что в России такая возможность есть, так как зарегистрированы четыре "высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные" вакцины. "Надеюсь, что предубеждения некоторых наших граждан будут проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться", - добавил Путин.

По его словам, около 23 млн граждан РФ вакцинировались от коронавируса, трагических последствий прививок не было.

"Сейчас свыше 20 млн, 23 млн, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке. Слава Богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения там AstraZeneca или Pfizer", - сообщил Путин.