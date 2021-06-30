Путин: действия властей в регионах направлены на то, чтобы предотвратить локдаун

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Действия, предпринимаемые властями в некоторых регионах России, направлены на то, чтобы избежать введения локдауна из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.
"Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы и без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели, падают доходы населения", - сказал глава государства.
По его словам, для того, чтобы не было локдауна, в ряде регионов и вводят такие нормы, как обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.
Введение вакцинации
Власти российских регионов, которые ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, сделали это строго в рамках закона, добавил президент, подчеркнув, что "никакой неразберихи" с вакцинацией в стране нет.
Как пояснил глава государства, понять ситуацию с прививками в России можно, обратившись к закону от 1998 года, где говорится об иммунной защите населения.
"Вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах РФ по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска", - указал Путин.
Именно этой нормой закона воспользовались руководители регионов, которые ввели обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий граждан, отметил он. "Это [делается] в рамках закона еще 1998 года, - повторил президент. - Поэтому никакой неразберихи здесь в России нет. Все действуют в рамках закона".
При этом, как пояснил Путин, еще одна составляющая этого закона включает в себя национальный календарь прививок, предписания которого являются обязательными. "Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковида в этот раздел, - рассказал глава государства. - Но депутаты Государственной думы не поддержали". Поэтому, продолжил он, вакцинация от ковида не включена в этот календарь и не является обязательной для всех.
Коллективный иммунитет
Президент рассчитывает, что Россия достигнет такого коллективного иммунитета, что все сферы вернутся к работе в обычном режиме.
"Я надеюсь, в конце концов, что все-таки мы достигнем такого коллективного иммунитета, о которым мы говорим, в том числе благодаря активному прививочному процессу, и школы, и высшие учебные заведения, предприятия малого и среднего бизнеса, крупные наши компании будут работать в обычном режиме", - сказал Путин.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявляла, что по состоянию на 23 июня число вакцинированных первым компонентом в России достигло 23 млн человек, получили оба компонента 16,7 млн человек. Переболели коронавирусной инфекцией более 5,5 млн россиян. Для достижения коллективного иммунитета в стране необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что достичь коллективного иммунитета к осени не удастся.