Путин: действия властей в регионах направлены на то, чтобы предотвратить локдаун

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Действия, предпринимаемые властями в некоторых регионах России, направлены на то, чтобы избежать введения локдауна из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

"Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы и без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели, падают доходы населения", - сказал глава государства.

По его словам, для того, чтобы не было локдауна, в ряде регионов и вводят такие нормы, как обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.

Введение вакцинации

Власти российских регионов, которые ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, сделали это строго в рамках закона, добавил президент, подчеркнув, что "никакой неразберихи" с вакцинацией в стране нет.