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Путин рассказал, что привился "Спутником V"

Президент России сделал прививку от коронавируса еще в феврале
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V".

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"Что касается меня, когда я делал, это в феврале, что ли, было, у нас в гражданском обороте было две [вакцины] по сути. "Эпиваккорона" Новосибирского центра "Вектор" и "Спутник V", как известно. Они обе хорошие <…> Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться "Спутником V", - сказал президент России во время ежегодной прямой линии.

Путин отметил, что его дочь также привилась "Спутником V" и подчеркнул, что вакцина нужна и от нее нет серьезных последствий.

"Есть люди с другой комплекцией, с хроническими заболеваниями, и в возрасте - так называемые группы риска. Это опасно для жизни. А прививка не опасна, нет ни одного серьезного осложнения у нас", - добавил глава государства.

Кроме того, президент заявил, что долгое время он не рассказывал о том, какой вакциной он привился для того, чтобы не создавать конкурентных преимуществ одной вакциной перед другой.

Путин рассказал, что люди из его ближайшего окружения болели COVID-19 после прививки и перенесли инфекцию легко.

"Близкие мои люди тоже вакцинировались, заболели, к сожалению. Тоже достаточно быстро все прошло. И никакими тяжелыми специальными препаратами не лечили их даже. Это люди из ближайшего моего окружения", - сказал глава государства.

Действие прививки

Последствия коронавирусной инфекции, перенесенной без вакцины, могут быть тяжелыми, заявил президент.

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"Если человек без прививки болеет, то отдаленные последствия могут быть весьма тяжелыми", - сказал глава государства.

Путин поинтересовался у ведущей "Прямой линии" Екатерины Березовской, сделала ли она прививку. Она ответила, что не так давно переболела, и ей пока рано вакцинироваться.

"Минздрав дает рекомендации и Всемирная организация здравоохранения совсем недавно, несколько дней назад, сделала свои рекомендации. В нормальных условиях, когда нет никакой пандемии, рекомендуют вакцинироваться через 12 месяцев, а когда все-таки наблюдается пик, нынешний пик, рост заболеваемости, то рекомендуют делать вторичную прививку через шесть месяцев. Вот таковы рекомендации ВОЗ", - сказал президент.

Он также посоветовал, внимательно смотреть за свои здоровьем и, если есть необходимость, реабилитироваться.

В новость была внесена правка (13:20 мск) - передается с уточнением имени ведущей, верно - Екатерина Березовская

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