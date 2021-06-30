Путин рассказал, что привился "Спутником V"

"Что касается меня, когда я делал, это в феврале, что ли, было, у нас в гражданском обороте было две [вакцины] по сути. "Эпиваккорона" Новосибирского центра "Вектор" и "Спутник V", как известно. Они обе хорошие <…> Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться "Спутником V", - сказал президент России во время ежегодной прямой линии.

Путин отметил, что его дочь также привилась "Спутником V" и подчеркнул, что вакцина нужна и от нее нет серьезных последствий.

"Есть люди с другой комплекцией, с хроническими заболеваниями, и в возрасте - так называемые группы риска. Это опасно для жизни. А прививка не опасна, нет ни одного серьезного осложнения у нас", - добавил глава государства.

Кроме того, президент заявил, что долгое время он не рассказывал о том, какой вакциной он привился для того, чтобы не создавать конкурентных преимуществ одной вакциной перед другой.

Путин рассказал, что люди из его ближайшего окружения болели COVID-19 после прививки и перенесли инфекцию легко.

"Близкие мои люди тоже вакцинировались, заболели, к сожалению. Тоже достаточно быстро все прошло. И никакими тяжелыми специальными препаратами не лечили их даже. Это люди из ближайшего моего окружения", - сказал глава государства.

Действие прививки

Последствия коронавирусной инфекции, перенесенной без вакцины, могут быть тяжелыми, заявил президент.