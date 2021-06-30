Около 8,5% частных предприятий в Приангарье закрылось за год из-за пандемии коронавируса

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Число предпринимателей и коммерческих предприятий в Иркутской области в 2020 году по сравнению с 2019-м сократилось на 9 744, или 8,5%. Об этом в среду сообщил бизнес-омбудсмен региона Андрей Лабыгин, выступая с докладом на сессии законодательного собрания.

"Кризис, вызванный пандемией, сопровождаемый повсеместным введением ограничительных мер, нанес серьезный удар по деятельности большинства предпринимателей и в первую очередь по малому предпринимательству. По данным реестра МСП (малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС), количество субъектов МСП сократилось на 4,5%. А всего количество хозяйствующих субъектов уменьшилось за прошлый год на 8,5% по сравнению с 2019 годом", - сказал Лабыгин.

Он также привел депутатам результаты опроса, проведенного среди предпринимателей. На вопрос о том, насколько сильно пострадал бизнес в период пандемии, 47% опрошенных сообщили о значительных потерях. 13% респондентов заявили, что спрос на их продукцию не изменился, а у остальных произошло снижение спроса до 50%.

Только 13% опрошенных предпринимателей сказали, что верят в перспективы развития своего бизнеса в 2021 году. На вопрос о том, какие меры поддержки необходимы, 89% высказались за снижение налогов.

"В качестве основных проблем, мешающих развитию бизнеса в регионе, предприниматели определили: повышение налоговой нагрузки, снижение спроса, высокие налоговые ставки на коммерческую недвижимость, введение маркировки товара, высокие тарифы на вывоз твердых бытовых отходов, повышенные расценки на электроэнергию. Приведенные результаты подтверждают тезис о том, что говорить о полноценном восстановлении бизнеса преждевременно, особенно в связи с последними вновь введенными ограничениями", - отметил бизнес-омбудсмен.

Рост в 2021 году

Заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев в среду сообщил ТАСС, что показатель сокращения количества субъектов МСП в 2020 году в Иркутской области превысил среднероссийский, который составил 4%. Сильнее всего от пандемии в Приангарье пострадали ресторанный бизнес, сферы туризма, культуры, организации досуга, дополнительного образования, спорта и развлечений.

Однако министерство отмечает, что в 2021 году предприятий малого и среднего бизнеса в Приангарье вновь становится больше. Рост с начала года составил 2,3%. По данным на 10 июня, в регионе насчитывается 87 015 субъектов МСП.

В 2020 году в Иркутской области власти ввели меры поддержки для пострадавшего от пандемии бизнеса. В частности, предоставили налоговые льготы - снизили ставки по ряду налогов, ввели отсрочку по уплате. Также предоставили субсидии предприятиям, которые организовали временные рабочие места. Предприятиям малого и среднего бизнеса предложили получить льготные микрозаймы.

В июне 2021 года из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу в Иркутской области вновь введены ограничения, которые касаются работы предпринимателей. Точкам общепита разрешено работать только с 06:00 до 23:00. По 26 июля запрещено проведение банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий. На такой же срок запрещены групповые занятия в закрытых помещениях в спортклубах, однако на переболевших COVID-19 или привитых граждан это ограничение не распространяется.

По данным регионального оперштаба по недопущению распространения коронавируса, в Иркутской области на 30 июня подтвердили 74 309 случаев заражения. В больницах сейчас находятся 4 709 пациентов. За время пандемии выздоровели 70 294 человека, умер 2 851. По темпам распространения инфекции Приангарье находится на втором месте в Сибирском федеральном округе после Красноярского края.