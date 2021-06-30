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Путин назвал незаконным увольнение за отказ от прививки от COVID-19 при наличии медотвода

Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права, подчеркнул президент
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Требовать от сотрудников с медицинским отводом вакцинировать от коронавируса под угрозой увольнения незаконно, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии в среду.

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К главе государства обратился житель Москвы Евгений Цветков, который рассказал, что у его супруги - преподавателя в одной из столичных школ - есть медицинский отвод из-за давнего хронического заболевания. Однако директор школы не принимает его и "требует до 15 июля предоставить документы о вакцинации" от коронавируса, "в противном случае ее обещают уволить".

"Это незаконно - сразу могу сказать. Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Я думаю, что просто директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом. Вот, надеюсь, что это услышит и вот эти требования незаконные снимет", - сказал президент.

Москва находится на первом месте среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общепита, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. Затем этот список был дополнен сотрудниками служб доставки.

Московские организации и индивидуальные предприниматели должны с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации работников.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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