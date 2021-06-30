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Путин: власти выделят серьезные средства на создание системы реабилитации после COVID-19

Президент добавил, что власти намерены заключить контракт на приобретение необходимого оборудования

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти намерены выделить средства на создание системы реабилитации для граждан, переболевших COVID-19. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

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"Мы будем вкладывать серьезные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации", - сказал он.

Президент добавил, что власти намерены заключить контракт на приобретение необходимого оборудования. "Для того, чтобы проходить реабилитацию после ковида, <…> здесь нужна специальная техника. Эти деньги выделяются", - сказал Путин.

Выступая в субботу на съезде "Единой России", Владимир Путин призвал правительство в 2021 году запустить специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации и выделить на нее не менее 100 млрд рублей. Путин подчеркнул, что 60 млрд рублей, то есть основной объем средств, "нужно предусмотреть на период уже до 2026 года, чтобы в ближайшее время развернуть работу широким фронтом".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФПандемия COVID-19
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