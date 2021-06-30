Минск призвал Москву ускорить работы над программой по гидрометеорологической безопасности

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Белоруссия призвала Россию ускорить темпы работы над проектом концепции программы по гидрометеорологической безопасности на 2022-2026 годы. Об этом заявил в среду министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык на заседании Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального собрания РФ и Совета республики Национального собрания Белоруссии по межрегиональному сотрудничеству, которое проходит в рамках VIII Форума регионов двух стран.

"В настоящее время разрабатывается проект концепции программы Союзного государства по обеспечению гидрометеорологической безопасности в условиях изменения климата на 2022-2026 годы. Однако эта работа идет очень плохо и серьезно затянулась. В этой связи предлагаю в ближайшее время возобновить деятельность рабочей группы и установить жесткие сроки разработки концепции до сентября текущего года", - сказал Худык.

Министр также сказал, что Минск разделяет позицию стран, в том числе России, касающуюся необходимости признания атомной энергии безуглеродной и отвечающей климатическим целям, что чрезвычайно важно в контексте трансграничного углеродного регулирования Европейского союза.

Он рассказал, что в настоящее время Минприроды республики прорабатывает комплексные предложения для создания такой "дорожной карты", которые будут направлены российским коллегам. При этом министр выразил уверенность, что разрабатываемый документ станет хорошей основой для обеспечения экономического роста стран, будет содействовать успешному функционированию Союзного государства и тесной интеграции в области охраны окружающей среды.

Он также отметил сотрудничество двух стран в сфере геологоразведки. "Приглашаем российскую строну к более активному участию в конкурсе по ряду объектов минерально-сырьевой базы Беларуси. Вся информация постоянно направляется в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)", - сказал министр.