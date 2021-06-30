Ученые связали образование тромбов с попаданием вакцины AstraZeneca в вены

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Исследователи из Германии проследили за формированием тромбов в организме мышей после инъекций вакцины компании AstraZeneca и обнаружили, что они возникают только при прямом введении препарата в вены и другие кровеносные сосуды. Результаты опытов ученых были раскрыты в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

"Наши эксперименты показывают, что случайное попадание препарата в вену может быть одним из основных механизмов развития тромбов после вакцинации. Соответственно, безопасные внутримышечные инъекции с предварительным отсосом жидкости могут выступать в качестве эффективной защитной меры при введении аденовирусных вакцин в организм пациентов", - пишут исследователи.

В начале апреля появились сообщения об образовании тромбов в венах у некоторых пациентов, привитых вакцинами британско-шведской компании AstraZeneca, а позднее - американской Johnson & Johnson. Вакцинация первым препаратом приостанавливалась в ряде стран мира, позднее регулятор ЕС внес появление тромбов в число редких побочных явлений.

Их открытие заставило ученых приступить к поиску и изучению побочных эффектов, связанных с вакциной AstraZeneca, а также изучить возможные механизмы их развития. Группа немецких и итальянских медиков под руководством Лео Николаи, научного сотрудника Мюнхенского университета (Германия), нашла возможное объяснение тому, как возникают тромбы в организме пациентов, получивших вакцину AstraZeneca.

Как пишут исследователи, идея провести это исследование появилась у них после того, как в клинику Мюнхенского университета обратился за помощью 27-летний молодой человек, страдавший от необъяснимых головных болей на протяжении десяти дней после введения вакцины AstraZeneca. Ученые получили снимки его головы при помощи компьютерного томографа и обнаружили, что в одной из крупных вен его мозга присутствовал тромб.

Последствия неудачной инъекции

Растворив тромб при помощи лекарств, ученые детально изучили состояние здоровья пациента в надежде на то, что им удастся раскрыть причину возникновения тромба. Николаи и его коллегам не удалось найти свидетельств того, что он возник в результате некой формы аутоиммунной реакции, спровоцированной вакциной. Это натолкнуло ученых на мысль, что частицы аденовирусов могут сами по себе взаимодействовать с тромбоцитами и заставлять их образовать тромбы.

Руководствуясь этой идеей, биологи проследили за тем, как организм нескольких десятков мышей реагировал на введение прививки AstraZeneca в их мышечную ткань, как это обычно происходит при вакцинации, а также при ее попадании в различные кровеносные сосуды, где частицы аденовирусов могут беспрепятственно взаимодействовать с клетками крови.

Как показали эти опыты, частицы аденовирусов действительно могли соединяться с тромбоцитами, что приводило к их активации и провоцировало спонтанное образование небольших тромбов в венах и других кровеносных сосудах мышей. Эта реакция резко усиливалась в тех случаях, когда иммунная система успевала обнаружить аденовирусы, прикрепленные к поверхности тромбоцитов, и начинала вырабатывать антитела к ним.

Аналогичных результатов ученые добились, экспериментируя с культурами человеческих кровяных клеток. При этом мРНК-вакцины, а также инактивированные частицы аденовируса не вызывали подобной реакции в организме мышей или в культуре клеток людей. Все это указывает на то, что нарушения в работе тромбоцитов были непосредственно связаны с попаданием жизнеспособных частиц аденовируса в кровоток.

По этой причине ученые предполагают, что значительная часть тромбов, возникших у реципиентов вакцины AstraZeneca, могла быть спровоцирована случайным попаданием частиц аденовируса в кровоток пациентов после неудачных инъекций. Соответственно, число подобных случаев можно значительно снизить, если медицинские работники начнут более тщательно отслеживать то, куда они вводят препарат, подытожили Николаи и его коллеги.