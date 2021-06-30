Путин призвал верить данным Голиковой о 2,5% заболевающих ковидом после прививки

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии призвал верить данным вице-премьера страны Татьяны Голиковой о 2,5% заболевающих COVID-19 после прививки.

Ранее президент в ходе передачи "Прямая линия с Владимиром Путиным" сказал, что почти 10% людей, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, впоследствии тоже заболевают, но легко и без тяжелых последствий.

"Татьяна Голикова обратила внимание, что не 10% людей болеют после прививки - есть такая вероятность, а 2,5%, кому верить?" - обратилась к президенту ведущая Екатерина Березовская, зачитав сообщение вице-премьера.

"Татьяне Алексеевне в данном случае, конечно. Потому что она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она была министром здравоохранения, она знает, о чем говорит", - заметил президент.

В прошлую пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что только 0,5% провакцинированных заболевают.