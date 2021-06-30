Власти Ростовской области заявили, что не обсуждали введение налога на скот

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области не выносили на обсуждение введение налога на скот. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона в среду.

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в среду прозвучал вопрос из Ростовской области о возможности введения налога на скот. В свою очередь президент заявил, что никто не собирается вводить подобный налог.

"У нас эта тема нигде не обсуждалась - ни на уровне губернатора, ни на уровне регионального правительства, это только слухи", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказала ТАСС жительница области Раиса Пудеян, задавшая данный вопрос, о возможном введении налога она узнала от сына. "Мы держим козочек для себя - молоко, творог, сметана, даже сливочное масло свое, мясо свое. Сын приходит и говорит, что введут налог на скот, люди говорят, сарафанное радио, а я переживаю. Поэтому я задала вопрос", - сказала она.