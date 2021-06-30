Путин уверен, что каждому человеку важно мечтать и надеяться на лучшее

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что каждому человеку нужно надеяться на лучшее, ведь тогда "хорошее материализуется". Глава государства рассказал, что и у него есть мечта.

Так Путин ответил на поступивший на прямую линию вопрос, какие его мечты уже не могут быть исполнены.

"Мне кажется, что буквально каждый человек - и я, и вы, и прекрасные молодые дамы, которые рядом сидят, и все, кто нас слушают, - все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее. И это не может не быть связано с мечтой. Надеюсь, и у вас тоже она есть. И у меня [есть]" ,- сказал президент, отвечая россиянину.

Как считает глава государства, "не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее". Надо настраивать себя на позитивный лад, уверен Путин.

"Знаете, есть ведь такое поверье: надо думать о хорошем, и тогда это хорошее материализуется", - дал он напутствие россиянам.