Кабмин направит Минздраву более 17 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минздраву 17,9 млрд рублей в рамках закона о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, часть из них - 10,6 млрд - направят в 2021 году фонду поддержки детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями "Круг добра", свыше 7,2 млрд - Федеральному центру планирования организации лекарственного обеспечения Минздрава РФ на лекарства для ребенка с тяжелым хроническим заболеванием. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 21 федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Амбулаторная помощь" раздела "Здравоохранение" классификции расходов бюджетов на реализацию решений президента РФ и правительства РФ, Минздраву России в размере 17947055,5 тыс. рублей", - следует из распоряжения.

Среди приоритетных задач фонда "Круг добра" - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.