"Ковид сам по себе не уйдет". Путин призвал россиян прививаться от коронавируса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не уйдет сама по себе: для того чтобы ее победить, нужно прививаться. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в среду во время прямой линии.

Четыре вакцины и обязательные прививки. Как проходит вакцинация от коронавируса в России

Так он отреагировал на реплику ведущей Наили Аскер-Заде, которая предложила надеяться, что ковид скоро отступит. "Нет, так сам по себе не уйдет - прививаться надо", - заметил с улыбкой Путин.

Президент подчеркнул, что все отечественные вакцины от коронавируса совершенно безвредны. При этом после некоторых из этих прививок не возникает вообще никаких симптомов, в том числе температуры.

Он не согласился со словами Наили Аскер-заде о том, что, видимо, вакцинироваться от ковида стоит "Спутником V" - препаратом, который выбрал для себя и сам президент.

"Нет, совсем не обязательно. Есть, я повторяю, "Эпиваккорона" "Вектора" - она зато не вызывает даже температуры. Реакций нет никаких, человек даже не замечает, что он прививку сделал. Это тоже важно для некоторых людей", - сказал Путин, подчеркнув, что все российские вакцины "абсолютно безвредны".