Россия вошла в десятку стран по затратам на исследования

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия занимает девятое место в мире по объему внутренних затрат на исследования и разработки, однако отстает по этому показателю почти в 15 раз от лидера рейтинга - США. Такие выводы содержатся в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, которое было опубликовано в среду.

"По объему внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) в расчете по паритету покупательной способности национальных валют наша страна занимает девятое место в мире ($44,5 млрд). Пятерку лидеров с заметным отрывом от других стран составляют США, Китай, Япония, Германия и Республика Корея", - говорится в исследовании.

Согласно приведенным данным, США на исследования и разработки тратят $657,5 млрд, Китай - $525,7 млрд, Япония - $173,3 млрд, Германия - $147,5 млрд, Корея - $102,5 млрд.

"Если оценивать затраты стран на науку с учетом численности научных кадров, то позиция России будет куда менее оптимистичной. Здесь на одного исследователя (в эквиваленте полной занятости) приходится в 3,5 раза меньше затрат на ИР, чем в США, и втрое - чем в Германии. По этому показателю Россия занимает лишь 44-е место", - пишут исследователи.

Россия, как отмечают в ВШЭ, стабильно входит в десятку лидеров и по численности ключевой для науки категории персонала - исследователей. Тем не менее в последние годы данный показатель стабильно снижался на фоне позитивного тренда практически во всех ведущих странах, особенно в Китае и США. В результате, РФ переместилась с четвертой на шестую позицию, пропустив вперед еще Германию и Республику Корея.

По численности исследователей в эквиваленте полной занятости в расчете на 10 тыс. занятых в экономике Россия находится на 34-м месте. Для сравнения: Республика Корея - на первом, Германия - на семнадцатом, говорится в сообщении ВШЭ.