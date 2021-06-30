Прямая линия с президентом подверглась DDoS-атакам

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мощные DDoS-атаки осуществляются на цифровые системы, с помощью которых организована прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила одна из ведущих программы Екатерина Березовская.

"Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получилась с Еленой Владимировной Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут мощные DDoS-атаки", - сказала она главе государства.

"Шутите? Серьезно?" - удивился в ответ президент. "Серьезно," - кивнула журналистка.

Путин поддержал реплику и другой ведущей - Наили Аскер-заде, пошутившей про "русских хакеров".

"Оказывается, есть и кузбасские хакеры", - с иронией отреагировал глава государства.

Несколькими минутами ранее к нему обратилась жительница Кемеровской области. Россиянка жаловалась в том числе на то, что ей поступали угрозы со стороны местных чиновников после ее обращения на прямую линию с жалобами.