Власти Астраханской области разбираются в ситуации с невыплатой жительнице детских пособий

АСТРАХАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Ситуация с невыплатой детских пособий жительнице Астраханской области будут разобрана, власти региона уже подключились, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы региона в среду.

В ходе прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратилась с проблемой Оксана Плужникова из Астраханской области. По ее словам, там отказывают в пособиях на детей от трех до семи лет, требуя доход за весь 2020 год, однако, согласно постановлению, такого требования нет. Она спросила у президента, почему лишь этот регион по-своему трактует это постановление и отказывает в выплатах.

"Мы разбираемся в данной ситуации", - пояснил собеседник агентства, отметив, что более конкретная информация будет озвучена позже.