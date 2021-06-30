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Прямая линия с президентом РФ

Власти Астраханской области разбираются в ситуации с невыплатой жительнице детских пособий

Оксана Плужникова обратилась с проблемой в ходе прямой линии к президенту

АСТРАХАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Ситуация с невыплатой детских пособий жительнице Астраханской области будут разобрана, власти региона уже подключились, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы региона в среду.

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В ходе прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратилась с проблемой Оксана Плужникова из Астраханской области. По ее словам, там отказывают в пособиях на детей от трех до семи лет, требуя доход за весь 2020 год, однако, согласно постановлению, такого требования нет. Она спросила у президента, почему лишь этот регион по-своему трактует это постановление и отказывает в выплатах.

"Мы разбираемся в данной ситуации", - пояснил собеседник агентства, отметив, что более конкретная информация будет озвучена позже.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФАстраханская область
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