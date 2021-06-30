Уйдет ли ковид и чем привился Путин. Что президент говорил на прямой линии о пандемии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция не уйдет сама по себе, единственный способ ее остановить - сделать прививку, заявил в среду президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

Глава государства рассказал, что сам привился вакциной "Спутник V" (но считает, что необязательно выбирать именно этот препарат) и остается противником обязательной вакцинации для всех, хотя для некоторых групп россиян это будет необходимо.

ТАСС собрал ключевые заявления президента о пандемии.

О том, уйдет ли ковид

"Нет, так, сам по себе, не уйдет - прививаться надо".

Об обязательной вакцинации

"Я в свое время говорил, <...> что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения".

Тем не менее обязательная вакцинация работников ряда сфер, введенная в отдельных регионах, имеет смысл, "чтобы предотвратить необходимость введения локдауна", и полностью соответствует нормам закона: "Никакой неразберихи здесь в России нет".

О своей прививке

"Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться "Спутником V".

При этом президент не считает необходимым публикацию видеозаписей процесса вакцинации (как поступили другие мировые лидеры): "А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?"

О COVID-19 после прививки

"Люди сталкиваются <...> с инфекцией даже после прививок, 10% примерно тоже заболевают. Но болезнь проходит легко и без последствий. Вот что важно".

Чуть позже Путин призвал верить словам вице-премьера Татьяны Голиковой, согласно которым заболевают 2,5% привившихся.

"Близкие мои люди тоже вакцинировались, заболели, к сожалению. Тоже достаточно быстро все прошло. И никакими тяжелыми специальными препаратами не лечили их даже. Это люди из ближайшего моего окружения".

О медицинском отводе от прививки

"Это незаконно, сразу могу сказать - если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права".

Об "антипрививочниках"

"Всегда есть, всегда были люди, которые вообще считают, что не нужно делать никаких прививок. Таких людей много <...> Что происходит с ними? <...> Когда вакцинация идет широким фронтом <...>, вроде все становится нормально и нет необходимости, люди считают, прививаться. Что прививаться? Никто и так не болеет почти что. Как только начинает снижаться [коллективный иммунитет] до определенного порога, бам, и откуда ни возьмись появляются вспышки. И тогда все уже бегут быстрей-быстрей вакцинироваться".

О последствиях коронавируса

"Если человек без прививки болеет, то отдаленные последствия могут быть весьма тяжелыми". Именно поэтому в России создается специальная система реабилитации переболевших: "Мы будем вкладывать серьезные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации".

О коллективном иммунитете

"Я надеюсь, в конце концов, что все-таки мы достигнем такого коллективного иммунитета, о которым мы говорим, в том числе благодаря активному прививочному процессу, и школы, и высшие учебные заведения, предприятия малого и среднего бизнеса, крупные наши компании будут работать в обычном режиме".

В частности, по крайней мере ученики младших классов этой осенью, вероятнее всего, пойдут в школу: "Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме, а в старших - надо будет посмотреть исходя из конкретной ситуации".

О "сговоре" мировых лидеров