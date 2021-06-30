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Уйдет ли ковид и чем привился Путин.
Уйдет ли ковид и чем привился Путин.
Уйдет ли ковид и чем привился Путин.
Уйдет ли ковид и чем привился Путин.
Уйдет ли ковид и чем привился Путин.

Уйдет ли ковид и чем привился Путин. Что президент говорил на прямой линии о пандемии

© Sputnik/Alexei Nikolskyi/Kremlin via REUTERS
По словам Владимира Путина, единственный способ победить коронавирус - вакцинация

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция не уйдет сама по себе, единственный способ ее остановить - сделать прививку, заявил в среду президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

Глава государства рассказал, что сам привился вакциной "Спутник V" (но считает, что необязательно выбирать именно этот препарат) и остается противником обязательной вакцинации для всех, хотя для некоторых групп россиян это будет необходимо.

ТАСС собрал ключевые заявления президента о пандемии.

О том, уйдет ли ковид

  • "Нет, так, сам по себе, не уйдет - прививаться надо".

Об обязательной вакцинации

  • "Я в свое время говорил, <...> что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения".
  • Тем не менее обязательная вакцинация работников ряда сфер, введенная в отдельных регионах, имеет смысл, "чтобы предотвратить необходимость введения локдауна", и полностью соответствует нормам закона: "Никакой неразберихи здесь в России нет".

О своей прививке

  • "Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться "Спутником V".
  • При этом президент не считает необходимым публикацию видеозаписей процесса вакцинации (как поступили другие мировые лидеры): "А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?"

О COVID-19 после прививки

  • "Люди сталкиваются <...> с инфекцией даже после прививок, 10% примерно тоже заболевают. Но болезнь проходит легко и без последствий. Вот что важно".
  • Чуть позже Путин призвал верить словам вице-премьера Татьяны Голиковой, согласно которым заболевают 2,5% привившихся.
  • "Близкие мои люди тоже вакцинировались, заболели, к сожалению. Тоже достаточно быстро все прошло. И никакими тяжелыми специальными препаратами не лечили их даже. Это люди из ближайшего моего окружения".

О медицинском отводе от прививки

  • "Это незаконно, сразу могу сказать - если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права".

Об "антипрививочниках"

  • "Всегда есть, всегда были люди, которые вообще считают, что не нужно делать никаких прививок. Таких людей много <...> Что происходит с ними? <...> Когда вакцинация идет широким фронтом <...>, вроде все становится нормально и нет необходимости, люди считают, прививаться. Что прививаться? Никто и так не болеет почти что. Как только начинает снижаться [коллективный иммунитет] до определенного порога, бам, и откуда ни возьмись появляются вспышки. И тогда все уже бегут быстрей-быстрей вакцинироваться".

О последствиях коронавируса

  • "Если человек без прививки болеет, то отдаленные последствия могут быть весьма тяжелыми". Именно поэтому в России создается специальная система реабилитации переболевших: "Мы будем вкладывать серьезные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации".

О коллективном иммунитете

  • "Я надеюсь, в конце концов, что все-таки мы достигнем такого коллективного иммунитета, о которым мы говорим, в том числе благодаря активному прививочному процессу, и школы, и высшие учебные заведения, предприятия малого и среднего бизнеса, крупные наши компании будут работать в обычном режиме".
  • В частности, по крайней мере ученики младших классов этой осенью, вероятнее всего, пойдут в школу: "Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме, а в старших - надо будет посмотреть исходя из конкретной ситуации".

О "сговоре" мировых лидеров

  • "Я чего только не слышал: что ничего нет, на самом деле никакой эпидемии не существует. Я смотрю иногда на то, как люди говорят, вроде взрослые люди, образованные, не знаю откуда берут, что <...> во всем мире руководители стран сговорились. Они вообще понимают, что в мире происходит, в условиях каких противоречий живет сегодняшний мир? Взяли собрались и сговорились - ну это же чушь!".
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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