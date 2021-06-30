Омские власти объяснили индексацией пенсии отмену выплат ветерану, обратившемуся к Путину

ОМСК, 30 июня. /ТАСС/. Власти Омской области опровергли лишение Владимира Василькова ветеранского звания, о котором он заявил в рамках прямой линии с президентом РФ в среду. Доплату ему перестали выплачивать в связи с индексацией пенсий, с учетом критериев нуждаемости, сообщила журналистам в среду пресс-секретарь губернатора региона Алина Атаманенко.

"Звания "Ветеран Омской области" Владимира Алексеевича никто не лишал. Еще в начале 2017 года были внесены изменения в закон, регламентирующий порядок предоставления гражданам данной выплаты. В том числе был установлен критерий нуждаемости. Сегодня доплаты получают граждане с пенсией не более 15 тыс. 631 рубля. С апреля этого года прошла индексация пенсий, из-за чего доплату Владимиру Алексеевичу перестали платить. Наша задача сейчас - оперативно продумать решение этого вопроса для омичей, оказавшихся в подобной ситуации", - процитировала Атаманенко слова главы региона Александра Буркова по итогам рассмотрения обращения омича на прямую линию.

Бурков отметил, что в регионе эту надбавку получают 43,8 тыс. человек. В текущем году в областном бюджете на эти цели предусмотрено более 300 млн рублей.

Ветеран из Омска Владимир Васильков в рамках прямой линии пожаловался президенту РФ на лишение ветеранского звания. В беседе с ТАСС он уточнил, что кроме звания его также два месяца назад лишили пособия размером в 550 рублей. Также он пожаловался, что за реабилитацию после коронавирусной пневмонии с него требуют 50 тыс. рублей.

По факту обращения омича проверка проводится и в следственном управлении СК РФ по Омской области.