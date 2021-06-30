Путин поручил Хуснуллину и Минстрою решить вопрос с качеством горячей воды в Пскове

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и Минстрою РФ решить проблему с качеством горячей воды в Пскове. Об этом он заявил во время ежегодной прямой линии.

С вопросом к президенту обратился житель Пскова Андрей Тарасов, по словам которого, в городе по программе "Чистая вода" был реализован проект второго альтернативного источника из подземного водозабора. Но оказалось, что при нагревании из этого подземного источника поступает загрязненная вода. Тарасов попросил президента помочь решить вопросы с установкой станции водоподготовки для того, чтобы в квартиры поступала чистая горячая вода.

"Я и правительству поручение дам, министерству строительства и ЖКХ, вице-премьеру Марату Хуснуллину, и, конечно, свяжемся с губернатором. Они вместе продумают и точно найдут финансовый источник для решения вашего вопроса", - сказал Путин.

Президент отметил, что в ближайшее время государство намерено выделить серьезные средства на модернизацию инфраструктуры.

Федеральный проект "Чистая вода" предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. По нему предусмотрено финансирование в размере 242 млрд рублей, из которых 146 млрд - средства федерального бюджета. С 2021 года проект "Чистая вода" перешел из нацпроекта "Экология" в национальный проект "Жилье и городская среда". По проекту, в 2021 году запланировано строительство и модернизация 452 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами.