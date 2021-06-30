Экс-министр просвещения Ольга Васильева выбрана президентом Академии образования

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президентом Российской академии образования (РАО) стала экс-министр просвещения Ольга Васильева. В выборах нового главы РАО, состоявшихся в среду, приняли участие все члены академии.

Васильева была единственным зарегистрированным кандидатом на пост президента РАО. Выборы проходили в смешанном режиме путем тайного голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней, с применением электронных средств подсчета голосов. Аналогичные используются на общероссийских выборах, проводимых Центризбиркомом РФ.

Ранее пост президента РАО занимал Юрий Зинченко, он покинул его в начале февраля текущего года. Зинченко стал президентом РАО в октябре 2018 года. Он был предложен в преемники действующим на тот момент главой РАО Людмилой Вербицкой, а также единогласно выдвинут отделениями академии и инициативными группами.

Ольга Васильева занимала пост министра образования и науки с 2016 года по 2018 год. После реорганизации министерства до января 2020 года занимала пост министра просвещения. В марте прошлого года указом президента РФ назначена председателем попечительского совета РАО сроком на пять лет.