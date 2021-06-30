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Власти РФ рассматривают возможность расширения программы переработки и утилизации мусора

Власти РФ рассматривают возможность расширения программы переработки и утилизации мусора - Путин.

Путин: Россия прошла самый острый период пандемии гораздо мягче, чем многие страны
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