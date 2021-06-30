У педагога из Москвы, о которой сообщили Путину, медотвод от вакцинации до 2 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московский педагог, о котором сообщили в ходе прямой линии президенту Владимиру Путину, имеет медотвод от вакцинации до 2 июля. По окончании этого срока ей необходимо будет обратиться к врачу для уточнения состояния здоровья, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе департамента образования и науки.

В ходе прямой линии к главе государства обратился житель Москвы Евгений Цветков, который рассказал, что у его супруги - преподавателя в одной из столичных школ - есть медицинский отвод из-за давнего хронического заболевания. Однако директор школы не принимает его и "требует до 15 июля предоставить документы о вакцинации" от коронавируса, "в противном случае ее обещают уволить".

"По данному факту департаментом образования и науки совместно с департаментом здравоохранения была незамедлительно проведена проверка. Вакцинация сотрудников при наличии медицинских противопоказаний недопустима. Отказ от вакцинации в таких случаях, конечно, не может быть причиной отстранения от работы. Что касается учительницы, муж которой обратился с вопросом, то по состоянию здоровья ей оформлен временный медотвод в связи с обострением заболевания до 2 июля", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что по окончании этого срока женщине необходимо обратиться к врачу для уточнения состояния здоровья, чтобы снять или продлить медотвод. "Именно об этой необходимости сообщал директор школы учителю. Если медотвод будет продлен, то речи о прививке или отстранении от работы, конечно, не может быть. Если противопоказаний к вакцинации уже не будет, то с учетом наличия хронического заболевания сотруднице особенно важно сделать прививку, поскольку у таких пациентов риск тяжелых последствий при заболевании коронавирусом гораздо выше", - рассказал собеседник агентства.