Житель Омска после обращения к Путину сможет вскоре пройти бесплатный курс реабилитации

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Житель Омской области Владимир Васильков, обратившийся на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, уже 8-9 июля сможет пройти курс бесплатной медицинской реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

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Ранее Васильков в обращении к Путину рассказал, что за реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции с него требуют 50 тыс. рублей. Он пояснил, что в медсанчасти № 2 Омска ему выдали направление на реабилитацию в клинику "Евромед" .

"Лечение он проходил амбулаторно. По данным Минздрава Омской области, предложение о прохождении платной реабилитации было сделано ему в одной из частных медицинских организаций региона, - сообщили в пресс-службе. - Владимир Васильков <...> сможет пройти курс бесплатной медицинской реабилитации <...> уже 8-9 июля".

В Минздраве также напомнили, что с 1 июля в регионах по поручению президента стартует программа углубленной диспансеризации.

"Максимальный приоритет при ее прохождении будет отдан пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию. Гражданам, которым показано прохождение углубленной рекомендации, поступит приглашение из поликлиники по месту жительства или страховой компании. По результатам диспансеризации пациентам в случае необходимости будет оказана вся необходимая медицинская помощь по показаниям. Диспансеризация будет проводиться в соответствии с эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.