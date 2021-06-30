Глава Кузбасса поручил за час установить, кто угрожал обратившейся к Путину новокузнечанке

КЕМЕРОВО, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил министру образования региона Софье Балакиревой в течение часа установить должностных лиц, которые угрожали жительнице Новокузнецка за то, что она направила на прямую линию Владимира Путина жалобу на протекающую кровлю детского сада-школы. Об этом глава региона сообщил в видеообращении, оно опубликовано в его официальном Telegram-канале.

"Балакиревой Софье Юрьевне, (министру образования Кузбасса - прим. ТАСС), немедленно выехать в Новокузнецк, детский сад-школа №235. Разобраться с состоянием дел по состоянию крыши и разобраться с вопросом, кто угрожал заявительнице по поводу ремонта школы. В течение часа мне доложить результат", - сказал Цивилев.

Жительница Новокузнецка Елена Калинина обратилась к Путину с жалобой на протекающую кровлю коррекционного детского сада-школы №235. По словам волонтера прямой линии, когда местные чиновники узнали об обращении, женщине стали угрожать лишением опекунства. Путин потребовал от главы Кузбасса принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию.