Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт члена ОП РФ Малькевича

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор обратился к Facebook с требованием снять ограничения с официального аккаунта члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта первого заместителя председателя Комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации, генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича", - говорится в сообщении пресс-службы.

В письме в адрес компании отмечается, что подобные действия администрации американской социальной сети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.

Согласно законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети влечет наложение административных штрафов до 1 млн рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов - до 3 млн рублей.