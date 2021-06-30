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Прямая линия с президентом РФ

В Приморье реконструируют корпус школы, о которой спросили президента

Как сообщили мэр Уссурийска, он будет реконструирован в следующем году

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Корпус средней школы в селе Воздвиженка в Приморском крае, где в апреле этого года рухнула одна из стен, будет реконструирован в 2022 году, сообщил ТАСС мэр Уссурийска, в который входит Воздвиженка, Евгений Корж.

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Вопрос о состоянии школ в среду задала во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жительница Воздвиженки в Уссурийском городском округе. В апреле этого года в школе произошло обрушение одной из стен, учебный процесс в здании был ограничен.

"Здание школы достаточно большое, оно вмещает 1 400 учеников, а сейчас в ней занимаются всего более 400 ребят, так что занятия возобновлены в большом корпусе, где нет опасности. Мы по поврежденной пристройке уже провели экспертизу, сейчас идет проектирование, и будем начинать стройку. К концу 2022 года мы реконструируем полностью поврежденную часть школы. Деньги на это есть", - рассказал Корж.

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Как пояснили ТАСС в пресс-службе мэрии Уссурийска, обрушение произошло в помещении старого корпуса здания 1953 года постройки. В данном корпусе занимались учащиеся начальных классов. Всего в школе обучаются 487 детей. Уже проведены обследование технического состояния конструкций здания, строительно-техническая экспертиза, разрабатывается проектно-сметная документация. Прогнозная стоимость реконструкции - 150 млн. рублей.

Стена обрушилась в середине апреля, пострадавших не было. Общеобразовательное учреждение летом 2020 года проходило приемку к учебному году, замечаний со стороны специалистов различных служб, входящих в комиссию, к состоянию здания высказано не было.

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