В Приморье реконструируют корпус школы, о которой спросили президента

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Корпус средней школы в селе Воздвиженка в Приморском крае, где в апреле этого года рухнула одна из стен, будет реконструирован в 2022 году, сообщил ТАСС мэр Уссурийска, в который входит Воздвиженка, Евгений Корж.

Вопрос о состоянии школ в среду задала во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жительница Воздвиженки в Уссурийском городском округе. В апреле этого года в школе произошло обрушение одной из стен, учебный процесс в здании был ограничен.

"Здание школы достаточно большое, оно вмещает 1 400 учеников, а сейчас в ней занимаются всего более 400 ребят, так что занятия возобновлены в большом корпусе, где нет опасности. Мы по поврежденной пристройке уже провели экспертизу, сейчас идет проектирование, и будем начинать стройку. К концу 2022 года мы реконструируем полностью поврежденную часть школы. Деньги на это есть", - рассказал Корж.