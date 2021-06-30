СК проведет проверку после жалобы жителей села Тюменской области на завышение тарифа ЖКХ

ТЮМЕНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Следователи проведут доследственную проверку информации после вопроса жителя поселка Демьянка Уватского района президенту Владимиру Путину о завышении тарифа ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году

В среду в ходе прямой линии президента житель поселка Демьянка Уватского района Тарлан Тагиров и другие жители села обратились к Владимиру Путину, рассказав, что в феврале и апреле 2021 года они получили платежные квитанции на сумму от 40 до 70 тысяч. Президент пообещал разобраться в ситуации.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки по информации, поступившей на прямую линию с президентом Российской Федерации от жителей поселка Демьянка Уватского района, которые просят проверить законность действий органов местного самоуправления - администрации по факту завышения тарифов на коммунальные услуги и доплаты за новые квартиры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в рамках проверки следователями будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, а также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию. По результатам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение, отметили там.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, организована проверка информации о возможных нарушениях при переселении граждан из ветхого жилья в поселке Демьянка Уватского района и больших тарифах за коммунальные услуги. "Прокуратура проведет проверку и при наличии оснований примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - сказано в сообщении.