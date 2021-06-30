Губернатор обсудит с чиновниками все обращения жителей Тюменской области к президенту

ТЮМЕНЬ. 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор сразу после эфира "Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным" обсудит с правительством региона проблемы, с которыми жители обратились к президенту, сообщили в пресс-службе главы региона.

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В среду в ходе прямой линии Тарлан Тагиров и другие жители поселка Демьянка Уватского района обратились к Владимиру Путину, рассказав, что в феврале и апреле нынешнего года они получили платежные квитанции на сумму от 40 до 70 тыс. рублей. А жительница села Абатское Светлана Штрахова рассказала президенту, что в течение четырех лет не может найти работу. По ее словам, обращалась в разные инстанции, однако помощи так и не получила.

"Сразу по окончании эфира "Прямой линии с Владимиром Путиным" губернатор Тюменской области Александр Моор проведет совещание в режиме видеоконференции с членами правительства Тюменской области и главами муниципальных районов. Губернатор возьмет на личный контроль принятие решения по каждому заданному в программе вопросу", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС Тарлан Тагиров, платежи приходят каждый месяц по нарастающей. Он отметил, что жители "обращались в администрацию губернатора, администрацию района, администрацию поселка, жилищную инспекцию, комитет по ценовой политике, прокуратуру по факту подделки подписей наших администрацией, но нигде конкретного ответа не получили", и выразил надежду, что "после обращения ситуация изменится".