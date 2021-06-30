Более 1 млн человек смогут воспользоваться "Пушкинской картой" в 2021 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 1 млн человек смогут посетить учреждения культуры по "Пушкинской карте" в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры в среду.

Ранее президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил об инициативе создания "Пушкинской карты", по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры. Планируется, что воспользоваться картой можно будет с сентября - декабря 2021 года и в следующем году. Государство будет предоставлять финансовые средства. Так, на четыре месяца будет положено 3 тыс. рублей.

"Уже в этом году к участию в программе планируется привлечь более 1 млн молодых ребят, купивших не менее одного билета", - сказали в пресс-службе.

Предполагается, что в пилотном 2021 году каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 3 тыс. рублей. В следующем номинал составит 5 тыс. рублей на календарный год. Ее можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и даже частные учреждения культуры, пояснили в Минкультуры.

Обладатели карты смогут приобрести билеты в электронном приложении, там же будет размещена афиша событий, специальные акции и интерактивные проекты. Дополнительно весь репертуар и планы выставок учреждений культуры будут размещены на портале PRO.Культура.РФ.