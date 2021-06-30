Новую школу за два года построят в Приморье, откуда обратились за помощью к Путину

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал выделить средства на строительство школы в селе Воздвиженка в Приморье, где весной обвалилась стена в действующем учебном заведении. Такая поддержка позволит построить новую школу вместо аварийной в течение двух лет, сообщил глава региона Олег Кожемяко, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства Приморского края.

"Ситуация со школой, которую озвучила жительница [села Воздвиженка] Владимиру Владимировичу Путину <...>, нам известна. <…> Прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны президента России денежные средства будут выделены, поэтому мы будем строить уже новую школу. Надеюсь, сделаем это в течение двух лет", - цитируют в сообщении главу региона Олега Кожемяко.

Ранее мэр Уссурийска Евгений Корж сообщил ТАСС, что корпус средней школы в селе Воздвиженка будет реконструирован в 2022 году.

Кожемяко отметил, что сейчас регион принимает Воздвиженку от Минобороны. "Там действительно множество проблем, помимо школы, это отсутствие канализации, водоснабжения, протекают многие крыши, благоустройство дворов не проводилось больше 25 лет. Мы этот городок сейчас принимаем от Минобороны", - сказал он.

Стена обрушилась в корпусе школы 1953 года постройки в селе Воздвиженка в Приморье в середине апреля, пострадавших не было. По требованию прокуратуры учебный процесс в школе был приостановлен. Школа находилась в двух корпусах, всего в ней учились 487 учеников. Общеобразовательное учреждение летом 2020 года проходило приемку к учебному году, замечаний со стороны специалистов различных служб, входящих в комиссию, к состоянию здания высказано не было.