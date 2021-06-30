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Путин назвал опасным преступлением подделку сертификатов о вакцинации

Президент отметил, что правоохранительные органы должны использовать весь имеющийся арсенал для того, чтобы пресекать подобного вида правонарушения

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Поддельные сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции - это обычное мошенничество и опасный вид преступления, так как касается здоровья людей. Об этом в ходе ежегодной прямой линии сказал президент России Владимир Путин.

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"Это мошенничество чистой воды, есть статьи Уголовного кодекса за мошенничества. Надо, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. Знают об этом, и министр внутренних дел знает. Совсем недавно только с ним об этом говорил. Работают, ищут и, надеюсь, будут привлекать к ответственности. Это вредная работа, очень опасный вид преступления, в данном случае связан еще и со здоровьем людей", - сказал президент.

Он также отметил, что правоохранительные органы должны использовать весь имеющийся арсенал для того, чтобы пресекать подобного вида правонарушения. "МВД знает об этом и настроено на то, чтобы бороться", - добавил Путин.

Ранее в МВД России предупредили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. 18 июня в ГУ МВД по Москве сообщили, что сотрудники столичной полиции возбудили 24 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона. По ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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