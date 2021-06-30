Путин назвал опасным преступлением подделку сертификатов о вакцинации

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Поддельные сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции - это обычное мошенничество и опасный вид преступления, так как касается здоровья людей. Об этом в ходе ежегодной прямой линии сказал президент России Владимир Путин.

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"Это мошенничество чистой воды, есть статьи Уголовного кодекса за мошенничества. Надо, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. Знают об этом, и министр внутренних дел знает. Совсем недавно только с ним об этом говорил. Работают, ищут и, надеюсь, будут привлекать к ответственности. Это вредная работа, очень опасный вид преступления, в данном случае связан еще и со здоровьем людей", - сказал президент.

Он также отметил, что правоохранительные органы должны использовать весь имеющийся арсенал для того, чтобы пресекать подобного вида правонарушения. "МВД знает об этом и настроено на то, чтобы бороться", - добавил Путин.

Ранее в МВД России предупредили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. 18 июня в ГУ МВД по Москве сообщили, что сотрудники столичной полиции возбудили 24 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона. По ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") грозит наказание до двух лет лишения свободы.