Минприроды до конца лета внесет в кабмин проект по изменению правил обращения с ТКО

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минприроды России до 31 августа внесет в правительство проект постановления о запрете смешивать раздельно собранные твердые коммунальные отходы (ТКО). Об этом в среду сообщается в Telegram-канале министерства.

"Минприроды до 31 августа внесет в правительство проект постановления по изменению правил обращения с ТКО. По новым правилам будет запрещено смешивать раздельно собранные отходы при их погрузке в мусоровоз и дальше", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сказал, что региональные операторы по вывозу отходов должны нести ответственность в случае, если они сваливают в общую кучу раздельно собранные гражданами отходы.