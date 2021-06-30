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Новая система обращения с ТКО

Минприроды до конца лета внесет в кабмин проект по изменению правил обращения с ТКО

в ведомстве напомнили, что по новым правилам будет запрещено смешивать раздельно собранные отходы при их погрузке в мусоровоз и дальше

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минприроды России до 31 августа внесет в правительство проект постановления о запрете смешивать раздельно собранные твердые коммунальные отходы (ТКО). Об этом в среду сообщается в Telegram-канале министерства.

"Минприроды до 31 августа внесет в правительство проект постановления по изменению правил обращения с ТКО. По новым правилам будет запрещено смешивать раздельно собранные отходы при их погрузке в мусоровоз и дальше", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сказал, что региональные операторы по вывозу отходов должны нести ответственность в случае, если они сваливают в общую кучу раздельно собранные гражданами отходы.

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РоссияНовая система обращения с ТКО
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