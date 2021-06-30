Прокуратура и СК в Ленобласти начали проверку после обращения на прямую линию с Путиным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура Ленинградской области начала проверку после обращения женщины на прямую линию с президентом Владимиром Путиным о том, что у нее в поселке в регионе отсутствует водоснабжение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году

Ранее на прямую линию с вопросом к президенту по вопросу качества воды обращался житель Пскова. Также ведущие зачитали президенту ряд аналогичных обращений, в том числе женщины, которая пожаловалась на проблемы водоснабжения в деревне Староселье в Ленинградской области.

"Прокуратура Ленинградской области организовала проверку соблюдения требований законодательства при организации надлежащего водоснабжения в деревне Староселье Выборгского района. Соответствующее обращение жительницы указанного населенного пункта поступило на прямую линию с президентом РФ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в ходе проверки будет установлено, предоставляет ли местная ресурсоснабжающая организация коммунальные услуги надлежащего качества и в нужных объемах.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области, ведомство также начало проверку после данного обращения. "В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выясняются все без исключения обстоятельства. Будут приняты меры к опросу как заявителя, так и должностных лиц, проанализирована интересующая следствие документация, будут выполнены иные необходимые мероприятия, по итогам которых указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, в деревне Староселье есть централизованное водоснабжение, однако "в связи с допнагрузкой от увеличения потребления проживающих в летний период и жаркой погодой давление в сети упало". По данным властей региона, в населенном пункте 10 июня был заменен насос. "Леноблводоканалом 10 июня выполнены работы по замене насоса в Староселье на более мощный", - отметили в пресс-службе областного правительства.