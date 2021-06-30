Прокуратура проведет проверку после жалобы жителя Омска президенту на загрязнение воздуха

ОМСК, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура Омской области начала проверку после обращения на прямую линию жителя Омска Владимира Лифантьева, который пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на загрязнение воздуха в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году

Лифантьев во время видеозвонка заявил, что омичи не почувствовали эффекта реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний. Житель Омска попросил президента повлиять на предприятия региона, не контролирующие выбросы в атмосферу.

"Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды. Соответствующий вопрос был озвучен в эфире программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Органами прокуратуры будет дана правовая оценка законности деятельности уполномоченных контролирующих органов в данной сфере, в том числе полноте мер, принимаемых для ликвидации свалок и объектов накопления жидких промышленных отходов", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что превышения концентрации выбросов фенола и сероводорода фиксируются в Омске с 17 июня. В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.