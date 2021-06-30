Киркоров обжаловал решение Вильнюсского суда о запрете на въезд в Литву

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский певец Филипп Киркоров подал апелляционную жалобу на решение Вильнюсского окружного административного суда, оставившего в силе его пятилетний запрет на въезд в Литву. Об этом ТАСС сообщил юрист Александр Добровинский, представляющий интересы певца.

"Ни я, ни Филипп Киркоров не намерены останавливаться и продолжим отстаивать свое право нести людям искусство и культуру независимо от места рождения, проживания или взглядов. Мы подали в Вильнюсский суд апелляционную жалобу на вынесенное решение о запрете артисту Киркорову выступать в стране", - сказал Добровинский. Он считает, что Литве стоит последовать примеру других европейских государств, "которые не приемлют ущемления прав человека из-за неприязни к прошлому своей же страны".

Киркоров был внесен в черный список в Литве департаментом миграции 19 января по ходатайству МИД республики из-за неприемлемой для Вильнюса позиции певца в вопросе воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.

Вильнюсский суд 14 июня постановил, что решение департамента миграции о запрете Киркорову на въезд в Литву принято с учетом информации МИД Литвы о том, что этот иностранный гражданин несет угрозу национальной безопасности. Как посчитал суд, в деле нет опровергающих эти выводы доказательств, а аргументы защиты Киркорова о непропорциональности и дискриминационном характере примененных к нему мер являются необоснованными. Жалоба рассматривалась в порядке упрощенного производства без вызова сторон.