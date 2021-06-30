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Прямая линия с президентом РФ

Прокуратура начала проверку ремонта дороги в Красноярском крае после жалобы жительницы

По словам женщины, автодорогу подтапливает, вода прибывает с каждым днем

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку о возможных нарушениях при ремонте дороги к поселку Боровое в городе Лесосибирске Красноярского края после обращения жительницы к президенту России на ежегодной прямой линии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры.

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"Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации о возможных нарушениях при ремонте дорожного полотна к пос. Боровое и ненадлежащем рассмотрении обращений органами местного самоуправления", - сообщили в ведомстве.

Жительница Лесосибирска Наталья Прокопьева пожаловалась президенту на состояние дороги в поселок. Автодорогу подтапливает, вода прибывает с каждым днем. На обращение в администрацию города, со слов Прокопьевой, не получили ответа. Глава государства не исключил, что на ремонт дороги могут быть выделены федеральные средства.

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РоссияПрямая линия с президентом РФКрасноярский край
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