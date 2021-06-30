Глава Забайкалья поручил заняться зарплатами в "Забайкалпожспасе" после обращения к Путину

ЧИТА, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 30 июня поручил краевому правительству заняться вопросом повышения заработной платы сотрудникам "Забайкалпожспаса", которые ранее обратились с этой проблемой к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии.

К главе государства обратились работники пожарной части "Забайкалпожспаса" в селе Мангут. Как уточнил один из пожарных, их заработная плата не превышает минимального размера оплаты труда, что приводит к постоянному оттоку квалифицированных кадров. Путин ответил, что этот вопрос зависит от бюджетной обеспеченности региона, однако пообещал обсудить с губернатором возможность высоко оплачивать работу пожарных.

"Поручение дано вице-премьеру краевого правительства Андрею Гурулеву, он должен обеспечить согласование с МЧС необходимости, важности дополнительных средств по этим статьям. <…>. Владимир Владимирович правильно сказал, что, к сожалению, вопрос именно в бюджетной обеспеченности Забайкальского края, которая находится на уровне около 70% после выравнивания. У нас четверть или больше расходов не обеспечены финансированием, поэтому у нас и по медикам, и по учителям, и по другим бюджетным сферам, и по пожарным в том числе, есть категории лиц, которые получают крайне мало - минимальный размер оплаты труда и не более того. Но и я, и соответствующие краевые руководители, обязаны принять все необходимые меры, чтобы увеличить заработную плату пожарным", - сказал Осипов ТАСС.

Губернатор подчеркнул, что региональное правительство в постоянном режиме взаимодействует с федеральными министерствами по нехватке средств, и Минфин Забайкалья ежегодно обращается в Министерство финансов РФ с просьбой учитывать запросы региона при выделении дотаций на бюджетную обеспеченность.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры края, надзорное ведомство проведет проверку соблюдения трудовых прав работников "Забайкалпожспаса", которые обратились к Путину на прямой линии.