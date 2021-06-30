Марафон "Белые ночи" в Петербурге перенесли на 2022 год

ТАСС, 30 июня. Марафон "Белые ночи", организованный московским беговым сообществом, решили перенести на 18 июня 2022 года. Такое решение было принято из-за эпидемиологической обстановки, об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге продолжает ухудшаться. Проведение забега в текущих условиях - это риск для здоровья тысяч людей: участников и команды. А мы не можем рисковать самым главным. С горечью и досадой мы вынуждены принять сложное решение: марафон "Белые ночи" переносится на 2022 год", - рассказал собеседник агентства.

Все участники, которые зарегистрировались на этот старт, будут автоматически перерегистрированы на новую дату. Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятии в новую дату, смогут оформить возврат средств. Подробная инструкция будет отправлена на почту каждому участнику.

Марафон "Белые ночи" должен был впервые пройти 17 июля в Санкт-Петербурге. Зарегистрированные бегуны должны были пробежать дистанцию 10 км или 42,2 км. Старт и финиш должны были провести на Дворцовой площади.