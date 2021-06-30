Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов, генерирующих QR-коды для посещения кафе

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания в столице смогут только привившиеся от коронавируса, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. До 11 июля включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

"Всего в 2021 году заблокировано или удалено 227 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19. Также на основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, 29 июня Роскомнадзором направлены письма администрациям российских и иностранных социальных сетей с просьбой осуществлять мониторинг их площадок и оперативно удалять публикации фейков.

В апреле президент России подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы - до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет. Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений влечет административный штраф для юридических лиц в размере от 3 млн до 5 млн рублей (ст. 13.15 КоАП РФ).

Также с 1 февраля 2021 года на соцсети была возложена обязанность самостоятельно выявлять и оперативно блокировать противоправную информацию. Активное включение служб модерации социальных сетей в процесс борьбы с распространением заведомо ложной и фейковой информации позволит более оперативно реагировать на все факты тиражирования противоправных материалов, указали в Роскомнадзоре.