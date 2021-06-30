Прокуратура начала проверку после жалобы жителя Пскова президенту на качество горячей воды

ПСКОВ, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура Псковской области начала проверку по факту ненадлежащего водоснабжения многоэтажных домов в Пскове и Псковском районе, на которое пожаловался один из жителей города президенту РФ Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии. Об этом в среду сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Псковской области организовала и уже проводит проверку по факту предоставления МП г. Пскова "Горводоканал" услуг водоснабжения ненадлежащего качества в многоквартирные дома города Пскова и Псковского района. Прокуратура проведет проверку и при наличии оснований примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.

В среду житель Пскова Андрей Тарасов во время ежегодной прямой линии рассказал президенту, что в городе по программе "Чистая вода" был реализован проект второго альтернативного источника из подземного водозабора. Но оказалось, что при нагревании из этого подземного источника поступает загрязненная вода. Тарасов попросил президента помочь решить вопросы с установкой станции водоподготовки для того, чтобы в квартиры поступала чистая горячая вода.

Ранее ТАСС сообщал, что в ответ на обращение жителя Пскова президент во время прямой линии поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и Министерству строительства и ЖКХ решить проблему с качеством горячей воды в Пскове.

Федеральный проект "Чистая вода" предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. По нему предусмотрено финансирование в размере 242 млрд рублей, из которых 146 млрд - средства федерального бюджета. С 2021 года проект "Чистая вода" перешел из нацпроекта "Экология" в национальный проект "Жилье и городская среда". По проекту, в 2021 году запланировано строительство и модернизация 452 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами.