Эксперт заявил, что "Эпиваккорону" и "Спутник V" можно комбинировать

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вакцины против нового коронавируса "Эпиваккорона" и "Спутник V" можно комбинировать, они созданы так, что не будут мешать работе друг друга. Об этом в среду заявил ведущий специалист Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.

"Насчет всех вакцин не скажу, но именно "Эпиваккорона" и "Спутник V" с самого начала созданы так, чтобы не мешать работе друг друга. Их можно комбинировать, рекомендуется. Учитывая свойства "Эпиваккороны", если она была первой, [следует] сделать некоторый перерыв между введением, но этот перерыв порядка двух недель между введением", - сказал он в эфире телеканала "Доктор", отвечая на вопрос, можно ли комбинировать вакцины, в частности, после "Эпиваккороны" ставить "Спутник V".

Лисицын также рассказал, что в России есть группа добровольцев, которые самостоятельно на себе проверяют комбинацию различных вакцин, в том числе зарубежных, чтобы "накачать себе наиболее высокий титр антител". "Эти люди не покрылись чешуей, не умерли, у них не появился хвост, и технически возможно [комбинировать], но у нас пока маленькая статистика о совместной вакцинации "Пфайзером" (Pfizer) и "Спутником", - отметил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 514 599 случаев заражения, выздоровели 5 000 393 человека, умерли 135 214. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.