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Сотрудник "Матросской Тишины" рассказал, что Навальный два раза говорил о побеге

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Блогер Алексей Навальный два раза высказывался о намерении совершить побег. Это следует из решения Преображенского суда Москвы, который признал законным постановку Навального на учет как склонного к побегу.

"В ходе заседания [комиссии по постановке на профилактический учет] был заслушан сотрудник группы по воспитательной работе ФКУ СИЗО-1 ФСИН России, который сообщил о двух случаях публичного высказывания Навальным о намерении совершить побег. Членами комиссии были исследованы представленные на заседании рапорты должностных лиц ФКУ СИЗО-1 ФСИН России. Решением комиссии он поставлен на профилактический учет как лицо, склонное к совершению побега, сроком на 3 месяца", - следует из решения суда.

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