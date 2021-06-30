В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

ОРЕНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области распространил предупреждение об повышении температуры воздуха в регионе 1 июля до 41 градуса, говорится в сообщении.

"Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении погоды на территории Оренбургской области. Днем 1 июля 2021 года местами по Оренбургской области преимущественно в южных и восточных районах сохранится сильная жара - плюс 40-41 градус", - сказано в сообщении.

По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жарче всего будет в южных районах региона. При этом характер погоды остается неустойчивым, местами ожидается гроза и кратковременный дождь, а локально - град. При этом в период по 1 июля в Оренбургской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс.