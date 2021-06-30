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В Петербурге начнут ревакцинацию от коронавируса в течение недели

С начала массовой вакцинации привили 872 945 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Повторная вакцинация от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге станет возможной в течение ближайшей недели. Об этом сообщили в среду в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

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"Ревакцинация граждан начнется в Санкт-Петербурге в течение ближайшей недели. Завтра в комитете состоится совещание с районами, где будут обсуждаться организационные вопросы", - говорится в сообщении.

Ранее в городе ввели постановление об обязательной вакцинации среди ряда категорий жителей. С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 872 945 человек. Из них 701 430 человек полностью завершили цикл.

По последним данным, в Петербурге выявили 469 652 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 445 959 человек, умерли 16 346. За последние сутки в городе выявили 1 503 случая заражения.

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РоссияЛенинградская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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