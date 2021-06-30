Обратившаяся к Путину уборщица из Ярославля с 1 июля сможет получить выплату на ребенка

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Уборщица из Ярославля Светлана Чемезова, рассказавшая во время ежегодной прямой линии президента России Владимира Путина о тяжелом материальном положении своей семьи и необходимости платить по кредиту, с 1 июля сможет получать выплату на сына. Об этом журналистам сообщил первый заместитель директора департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области Дмитрий Аминов.

В среду на прямую линию к главе государства обратилась уборщица из Ярославля, попросившая "помочь с кредитами, которые люди берут от безысходности". Женщина сообщила, что получает 12 700 рублей, после оплаты кредита у нее остается 1 500 рублей. Чемезова живет с девятилетним сыном, которого необходимо собрать в школу.

"В связи с поручением президента федеральным законом с 1 июля 2021 года установлена новая ежемесячная выплата малоимущим семьям с детьми от восбми до 16 лет, которую будет выплачивать с завтрашнего дня Пенсионный фонд РФ. Светлана Васильевна [Чемезова] имеет право с завтрашнего числа обратиться в отделение Пенсионного фонда для назначения выплаты на ее сына уже до достижения возраста 16 лет", - сказал Аминов.

По его словам, в прошлом году Чемезова обратилась в органы соцзащиты для назначения выплаты как малоимущей семье на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. В мае 2020 года ее сыну исполнилось восемь лет. "Соответственно, ей была назначена выплата с января по май включительно, все средства ей были выплачены в полном объеме на расчетный счет", - сказал Аминов.

Ранее власти Ярославской области обещали оказать необходимую помощь Чемезовой, в том числе юридическую.